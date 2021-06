Fabian conteso da tre big spagnole, ma non è nulla di “serio”

Si parla spesso, in questi giorni di mercato, di una probabile partenza di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ex Betis Siviglia. In realtà come scrive il quotidiano sportivo AS, il giocatore sarebbe nelle mire delle tre grandi di Spagna, Real Madrid, Barcellona ed Atletico Madrid. Ma in pratica nessuna delle tre può ipotizzare il suo acquisto. Il motivo è semplice quanto importante, le prime due hanno problemi economici, l’Atletico invece dev già spendere 35 milioni per De Paul.