EURO2020 – OTTAVI di FINALE: Belgio-Portogallo 1-0, è la squadra di Martinez il prossimo avversario dell’Italia

BELGIO-PORTOGALLO 1-0:

ai quarti di finale di Euro 2020, sarà il Belgio l’avversario dell’Italia. Riesce a prevalere sul Portogallo, con un gol dell’ottimo Thorgan Hazard, sullo scadere del primo tempo. 1-0. Non impeccabile, nell’occasione, il posizionamento del portiere portoghese Rui Patricio. Nel secondo tempo si assiste ad un notevole forcing dei portoghesi. Ma il pareggio, che sarebbe stato meritatissimo, non arriva. Tra le varie conclusioni senza fortuna, il clamoroso palo colpito dal portoghese Guerreiro, nel finale. La gara tra Azzurri e Diavoli Rossi è in programma venerdì alle 21 a Monaco di Baviera.

BELGIO (3-4-2-1):

Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku.

All. Martinez

PORTOGALLO (4-3-3):

Rui Patricio; Dalot, Dias, Pepe, Guerreiro; Moutinho, Palhinha, Sanches; Bernardo Silva, Diogo Jota; Ronaldo.