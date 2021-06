Euro 2020, preoccupazione per il Covid. Inghilterra e Portogallo in cima alla lista

Preoccupa l’incremento dei positivi al Covid in questi giorni, specie in alcuni i paesi dove il numero dei contagiati alla variante Delta e Delta + è aumentato. Anche per Euro 2020 si è in allerta, specie in Inghilterra e Copenaghen, per le partite giocate e quelle che si giocheranno. I focolai sono in aumento, in Russia ieri sono stati registrati 21.665 nuovi casi e la campagna di vaccinazione in effetti non è mai completamente decollata.

L’Italia resta monitorata, anche se la diffusione della Delta è stimata al 16,8%: preoccupa invece in Europa dopo l’aumento esponenziale dei contagi nel Regno Unito e in Portogallo. Anche in Australia è stato imposto un lockdown di due settimane a Sydney. E in Israele sono state reintrodotte le mascherine all’aperto.

Fonte CdS