EURO 2020 Ottavi di finale – Olanda-Repubblica Ceca 0-2, i cechi conquistano i quarti

A Budapest si è giocato l’ottavo di finale tra l’Olanda e la Repubblica Ceca, la vincente affronterà la Danimarca. Gli “orange” partono forte con Dunfris e Depay che cercano di trovare spazi, ma è attenta la difesa ospite. L’occasione migliore nel primo tempo è con Schick, tiro deviato, bloccato da Stekelenburg. La svolta arriva in pochi minuti, prima con Malen che spreca in maniera incredibile tutto solo davanti a Vaclik e poi il rosso a De Light. Prima l’arbitro al difensore della Juventus gli dà il giallo, il VAR fa cambiare il verdetto. La rete arriva con Holes, ma qui il portiere dell’Olanda esce male e il centrocampista dello Slavia Praga non sbaglia. Il match va verso la direzione della Repubblica Ceca, raddoppio con Schick, piatto al volo su assist e spunto personale di Holes. Male l’Olanda che esce agli ottavi, non confermando quanto di buono fatto alla fase a gironi. Mentre per la squadra ospite il quarto di finale contro la Danimarca.

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; de Vrij, de Ligt, Blind (81′ Timber); Dumfries, De Roon (73′ Weghorst), Wijnaldum, de Jong, Van Aanholt (81′ Berghuis); Depay, Malen (56′ Promes). Allenatore: de Boer.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes (85′ Kral), Soucek; Masopust (79′ Jankto), Barak (90’+2 Sadilek), Sevcik (85′ Hlozek); Schick (90’+2 Krmencik). Allenatore: Silhavy.

Marcatori: 68′ Holes; 80′ Schick

Ammoniti: Dumfries (O), Coufal (R), De Jong (O)

Espulsioni: De Ligt (O)

La Redazione