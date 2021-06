Euro 2020: ore 21,00 – Belgio/Portogallo, chi vince incontra l’Italia. Le possibili formazioni

È Ronaldo contro Lukaku, è la sfida tra chi ha segnato di più in Serie A e di più nell’Europeo. Otto per il Belgio, 7 per il Portogallo, 5 per Cristiano con due doppiette, 3 per Romelu. La Cartuja diventa quindi scenario, bollente, di un ottavo da sballo e dal rosso dominante. Quello che ha lasciato la Spagna, dopo la cinquina alla Slovacchia, quello che portano in campo le due nazionali che hanno avuto la sfortuna di dover giocare qui a Siviglia, dove il clima non è dei più gradevoli anche in orari serali, lo stadio è grande, dispersivo, olimpico e tristemente ‘pieno’ al 30%, anche meno nelle partite della Spagna. A ciò si aggiunge un terreno di gioco arido e non all’altezza di un Europeo, argomento di discussione e di polemiche anche da parte della stessa Selección di Luis Enrique. Il capoluogo andaluso, dopo il forfait di Bilbao, ha avuto però poche settimane per prepararsi all’evento: una scusa, plausibile, per giustificare alcune inevitabili carenze organizzative. Fonte: CdS