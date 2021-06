Euro 2020: ore 18,00 – Olanda/Rep.Ceca: Davide contro Golia. Le possibili formazioni

O quasi. Il calcio però ha sempre risposto sul campo, smentendo pronostici e creando quelle storie romantiche tanto amate dagli appassionati. L’Olanda «all’italiana» scende in campo da favorita, ma alla Puskas Arena di Budapest la Repubblica Ceca cercherà di sovvertire un risultato che per molti sembra essere già scolpito nella pietra. E la nazionale olandese dovrà fare attenzione alle statistiche, anche perché nessuno ha dimenticato la vittoria per 3-2 nella fase a gironi dell’Europeo del 2004. In quel frangente i cechi raggiunsero le semifinali contro la Grecia, poi campione d’Europa contro i padroni di casa del Portogallo. Tempi differenti, ma con un punto di contatto tra le due nazionali: Frank De Boer. All’epoca il ct della nazionale oranje vestiva la maglia numero 15, oggi dalla panchina cercherà di guidare la propria squadra a un successo fondamentale. Nel 2008 l’ultima qualificazione ai quarti, nel 2004 le semifinali. Poi il vuoto, con l’eliminazione ai gironi nel 2012 e la mancata qualificazione nell’ultimo europeo in Francia. Risultati praticamente inaccettabili se ti chiami Olanda. Fonte: CdS