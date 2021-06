L’Italia del c.t. Mancini da stasera conosce il nome del suo avversario per i quarti di finale. Sarà il Belgio del c.t. Martinez e del bomber Lukaku. Per i fiamminghi però potrebbero esserci problemi a livello di infermeria. Al minuto 53 è uscito De Bruyne, mentre verso fine gara (84′) è toccato a Eden Hazard. Nei prossimi giorni si valuteranno le loro condizioni, ma ad oggi sono in dubbio per la gara contro gli azzurri.

La Redazione