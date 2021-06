Due vedute diverse su Insigne, per un giornale è un top, per un altro un flop!

Per Il Mattino

INSIGNE 5,5

Schiacciato tra Lainer e Laimer. Va a lampi. Manca il colpo di genio.

Per il CdS

L. INSIGNE 7

C’è poco spazio, si gioca in tre metri quadrati e l’Austria resta compatta a guardia. Lorenzo non si perde d’animo e resta in partita, faticando nei rientri. E’ un insostituibile. Conserva gli spunti di classe per i supplementari: vicino al gol con una punizione a giro. E poi il cioccolatino da cui nasce il raddoppio di Pessina.