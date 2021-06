CALCIO FEMMINILE – Maddalena Porcarelli in fase avanzata per il Napoli

Dopo aver risolto il rebus tra i pali e in attesa di avere una risposta da Tatiana Bonetti per l’attacco, il Napoli femminile sta per definire un altro acquisto. Riguarda il centrocampo, con la giovane proveniente dal Cesena Maddalena Porcarelli e secondo ilcalciofemminileicf.com ci sarebbe anche l’accordo. Manca poco insomma per l’ufficialità tra le parti.

