Approfondimento e grafico A. Pisciotta – Insigne spento e sottotono

Approfondimento su Lorenzo Insigne, calciatore del Napoli. Ieri durante la partita di Euro 2020, l’attaccante che ha giocato fino al 108’esimo minuto contro l’Austria.

Tocchi Effettuati

Nel grafico di fianco si riportano tutti i tocchi effettuati dall’attaccante azzurro. Il totale dei tocchi di Insigne sono 59 su 667 totali della nazionale italiana.

Passaggi effettuati

In quest’altro grafico possiamo vedere i passaggi effettuati da Insigne. Per un parziale di 76 passaggi su 944 totali della squadra italiana. Lorenzo ha avuto il 75,5% di passaggi riusciti.

Zona di gioco

Infine in questo grafico notiamo la posizione media del centrocampista polacco, Insigne, dove la presenza maggiore si ha subito dopo la zona di centrocampo sul lato sinistro, sulla trequarti avversaria, proprio dove gioca nel Napoli. Ed in alcuni sprazzi lo si ritrova anche nella fase difensiva.

Conclusioni

Partita che terminerà al 120’esimo minuto, dopo i due tempi supplementari, dove l’Italia vincerà per 2a1. Passando così ai quarti di finale, dove attenderà la vincente tra Belgio e Portogallo. Lorenzo in questa partita è risultato molto spento e sottotono. Sicuramente la pressione dello scontro diretto si sarà fatta sentire, ma la percentuale di passaggi riusciti ovvero il 75,5%, risulta essere molto bassa per lui che di solito supera facilmente l’80/85%. E’ pure vero che gli avversari hanno pressato molto bene ed erano sempre dietro la linea della palla, ma Lorenzo non ha trovato l’invenzione che lo contraddistingue. Magari nella prossima partita avrà quel guizzo in più che oggi è mancato.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta