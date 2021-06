Approfondimento e grafico A. Pisciotta – Di Lorenzo in crescita continua

Approfondimento su Giovanni Di Lorenzo, calciatore del Napoli. Ieri durante la partita di Euro 2020, il difensore che ha giocato tutta la partita contro l’Austria.

Tocchi Effettuati

Nel grafico di fianco si riportano tutti i tocchi effettuati dal terzino italiano. Il totale dei tocchi di Di Lorenzo sono 87 su 667 totali della nazionale italiana.

Passaggi effettuati

In quest’altro grafico possiamo vedere i passaggi effettuati da Di Lorenzo. Per un parziale di 116 passaggi su 944 totali della squadra italiana. Il terzino azzurro ha avuto l’86,7% di passaggi riusciti.

Zona di gioco

Infine in questo grafico notiamo la posizione media del terzino italiano, Di Lorenzo, dove la presenza maggiore si ha proprio sulla fascia destra, proprio dove gioca nel Napoli. E la sua valutazione finale della partita è di 7.4 su 10.

Conclusioni

La partita terminerà ai supplementari al 120’esimo minuto, dove l’Italia vincerà per 2a1, passando così ai quarti di finale. L’avversaria che si attende, una tra Portogallo e Belgio, si affronterà il 2 luglio alle 21.00, all’Allianz Arena, di Monaco di Baviera.

Il terzino azzurro ha giocato una buona partita, seppur il primo tempo risultava molto bloccato, per far spingere di più sul lato opposto dove c’è Spinazzola ed Insigne. Sul suo lato Barella e Berardi gli bloccavano le sgroppate, cosa diversa invece il secondo tempo quando già con l’ingresso di Pessina, l’azzurro ha alzato il suo raggio di gioco, ed infine con l’ingresso di Chiesa ha alzato ancora di più il baricentro del gioco. Infatti si ricorda al 109‘esimo minuto la sgroppata che il terzino ha fatto recuperando palla nella propria metà campo ed arrivando al tiro. Un bel vedere sia per Mancini, ma soprattutto per Spalletti, che sta valutando tutti i calciatori già in rosa per poter sistemare al meglio la prossima stagione calcistica.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta