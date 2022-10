Antonio Corbo, giornalista: “De Laurentiis? Chi dice tante cose insieme, non riesce a comunicare chiaramente una sola cosa…”

A ‘Radio Goal’, Antonio Corbo, giornalista:

“De Laurentiis ha parlato molto commettendo un errore di comunicazione, perché chi dice tante cose insieme non riesce a comunicare chiaramente una sola cosa. Non si può fare una specie di frullato di tante buone cose ma diverse. Credo che oggi abbia scontato una crisi di astinenza, finora non ha parlato per non tornare sullo spinoso argomento della mancata Champions. Sia il presidente che Gattuso sono i protagonisti della mancata qualificazione in Champions League. Gattuso un minuto dopo l’obiettivo non raggiunto, che sarebbe stato uno schiaffo morale a De Laurentiis, se ne è andato lasciando un messaggio dove diceva di portare i napoletani nel cuore. Questo non è accettabile”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli