Adl e l’agente di Koulibaly, previsto nelle prossime settimane l’incontro per avere idee chiare

Il mercato del Napoli è come sempre legato al doppio filo, uscite prima ed entrate poi. Nel primo caso c’è da risolvere la questione di Koulibaly. Il difensore senegalese, come spesso è stato negli anni passati, ha un suo prezzo, o valutazione in alternativa. Al momento nessuno ha affondato il colpo, ma solo sondaggi fatti. Prima che termina l’Europeo, come riporta il Corriere dello Sport, è previsto l’incontro con il suo agente Ramadani per avere le idee chiare sul suo futuro. Il giocatore senegalese comunque non disdegnerebbe di restare, anzi lui è felice della piazza partenopea. Dopo l’incontro tra le parti se ne saprà di più.

La Redazione