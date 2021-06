Tifosi azzurri: «Saremo noi napoletani a Londra a spingere la Nazionale»

Quelli che aspettano. Sono gli italiani e i napoletani che vivono a Londra e che stasera saranno a Wembley per spingere l’Italia (attesi in 1200). In attesa che arrivi il via libera anche per i tifosi che non vivono in Inghilterra, dovranno essere loro a sostenere Mancini e i suoi ragazzi. «Siamo pronti e ci faremo sentire», spiega Alessandro Limone, napoletano trapiantato a Londra per lavoro. «Le prime partite le ho seguire nel mio ristorante Mister Lasagna proprio nel cuore della City. Abbiamo messo un maxischermo, lo stesso che utilizzeremo questa sera per i tantissimi tavoli che sono già prenotati». Perché la comunità italiana a Londra è sempre molto forte e presente. Ma l’organizzazione sarà impeccabile, seppur nel rispetto delle norme anti-Covid.«Ci siamo organizzati anche con degli schermi all’esterno, perché lì possiamo sistemare delle tavolate più abbondanti: fino a 30 persone. Da noi sono previste almeno 60-70 tifosi italiani per stasera a cena. Ma io andrò allo stadio». Alessandro Limone, infatti, sarà uno degli italiani a Wembley. «Grazie a un amico sono riuscito a trovare il biglietto con largo anticipo: e poi ho il vantaggio di vivere già qui, quindi non ho il problema dell’eventuale quarantena. Ma ovviamente speriamo in una vittoria stasera in vista di semifinali e finali ancora qui a Londra».