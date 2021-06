Come ad ogni sessione di mercato, un’occhiata particolare la si dà ai giocatori in scadenza, i famosi parametri zero. Ve ne sono anche in casa Napoli. Il giornalista esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio ha aggiornato proprio sulla situazione di un azzurro, Nikola Maksmovic. Dopo Torino e Napoli, è tempo di una nuova avventura per il centrale serbo che ha offerte soprattutto dall’estero: piace in Russia e Spagna.