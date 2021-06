SERIE A FEMMINILE – Isotta Nocchi ad un passo dall’Empoli Ladies

L’Empoli Ladies in questa sessione di mercato si sta muovendo come sempre per prendere giocatrici giovani e di prospettiva. Lo scorso anno Polli e Glionna, la prima andrà all’Inter, la seconda ad un passo dall’A.s. Roma, ma non sta ferma in entrata. Dopo Bragonzi proprietà della Juventus, lo scorso anno all’Hellas Verona e Isotta Nocchi. Quest’ultima è della Fiorentina, ma protagonista della salvezza del Napoli di Pistolesi.

La Redazione