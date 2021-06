Il Napoli femminile è una delle protagoniste del mercato estivo e non vuole certo fermarsi. In attacco, reparto ancora che ha bisogno di essere puntellato e un sogno è certamente quello di Tatiana Bonetti. L’ex punta della Fiorentina, ora in forza all’Atletico Madrid, darebbe l’esperienza ad una rosa composta da molte giovani. Nei prossimi giorni, secondo tuttocalciofemminile.com, l’attaccante del club spagnolo darà una risposta in merito.

La Redazione