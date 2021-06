Sentenza contro il Napoli – «Per gli under 14 gratis metà delle gare degli azzurri»

La Corte d’Appello di Napoli, rigettando l’istanza presentata dai legali della Società Sportiva Calcio Napoli, ha confermato che l’ingresso allo stadio ai minori di 14 anni accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, deve essere gratuito per la metà delle gare disputate in casa dalla squadra azzurra. A rendere nota la decisione dei giudici di secondo grado, è l’avvocato Erich Grimaldi, legale dei genitori di due ragazzi che hanno dato il via alla diatriba giudiziaria. L’avvocato si è avvalso di una norma (l’articolo 11 ter della legge 41 del 2007) che impone, appunto, alle società sportive le cui squadre disputano le gare in impianti con una capienza superiore a 7.500 posti, qual è il «Diego Armando Maradona» di Fuorigrotta, di rilasciare biglietti gratuiti per i minori under 14 per il 50% delle gare casalinghe. La SSC Napoli aveva impugnato l’ordinanza (n. 30091/2017) emessa dal Tribunale di Napoli in un procedimento nel quale era intervenuta anche l’Asso-Consum. Ora, alla luce della decisione della IX sezione civile della Corte di Appello di Napoli, la SSC Napoli, fa sapere Grimaldi, dovrà mettere a disposizione biglietti gratuiti per i minori under 14. L’articolo 11 ter della legge 41/2007, secondo la Corte di Appello partenopea, inoltre, non crea alcun danno economico alla SSC Napoli visto che il legislatore non impone alcun limite all’emissione dei biglietti a pagamento e rimette alla società organizzatrice l’individuazione del 50% delle manifestazioni sportive organizzate nelle quali prevedere l’agevolazione under 14. «La sentenza, dopo ben 4 anni di battaglie legali, – commenta l’avvocato Erich Grimaldi – conferma il diritto degli under 14 di accedere gratuitamente allo stadio, confermando, di fatto, che tutte le società di serie A, e non solo, hanno violato una legge, per oltre 10 anni, costringendo le famiglie ad acquistare i biglietti per i propri figli, spesso anche a prezzo intero». «La decisione – secondo Grimaldi – aprirà la strada a tante azioni risarcitorie per tutti coloro che sono in possesso di biglietti acquistati, per i minori, negli ultimi dieci anni». La Corte d’Appello di Napoli ha confermato che l’iniziativa di rilascio di biglietti gratuiti under 14, per il 50% dei posti disponibili all’interno dello stadio dovrà essere estesa a tutti i settori sino ad esaurimento della disponibilità. Fonte: Il Mattino