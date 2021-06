Roberto Ventre, giornalista: Alex Meret è uno dei portieri giovani più forti d’Italia

Meret fa parte del gruppo Italia anche in vista della Nations League e dei mondiali in Qatar nel 2022. Un portiere giovane e di grandi prospettive. E su di lui ha puntato il Napoli, che proverà anche a rinnovargli il contratto: sarà lui il titolare della prossima stagione e così finirà l’alternanza delle ultime due stagioni con Ospina. Meret è uno dei portieri giovani più forti d’Italia. Il Napoli lo acquistò tre anni fa dall’Udinese, subito dopo l’addio di Reina, proprio per avere un numero uno sul quale contare per diversi anni. E Meret è pronto a disputare una stagione da protagonista con il Napoli. Ma ora ha la testa tutta sull’Europeo: oggi è in programma a Londra la sfida degli ottavi di finale contro l’Austria.

A cura di Roberto Ventre

Fonte: mattino.it