Petrazzuolo, giornalista: “Peccato non vedere Politano in questa squadra”

Antonio Petrazzuolo, giornalista e direttore di Napolimagazine, ha parlato oggi ai microfoni di 1 Station Radio, soffermandosi sia sugli impegni della Nazionale ad Euro2020, sia sui vari aspetti del Napoli presente e passato. “Peccato non poter vedere Politano in questa squadra: sono convinto che, anche da subentrato, avrebbe detto la sua. In questo senso i napoletani, escluso Meret, si sono fatti valere. Donnarumma? Non si può incolparlo di aver accettato quella proposta del Psg. Nonostante ciò sta dimostrando di avere spalle larghe, visto che tutte le critiche non lo stanno distraendo. Quali squadre tenere d’occhio? Ho visto bene la Francia ed a tratti anche la Spagna. Maturazione di Insigne? Non è un processo iniziato con Gattuso, anzi: ricordo che quando c’era Benitez gli chiedeva spesso di sacrificarsi in fase difensiva e lui, grazie alle sue doti, è sempre riuscito a ben figurare. Prossimo terzino sinistro del Napoli? Non mi sento di fare un nome, sarebbe inutile in questo momento indicare 6-7 calciatori. Emerson Palmieri potrebbe essere quello più pronto, ma ha anche un ingaggio alto. Poi ci sarebbe il famoso ‘mister x’, la cui identità non è ancora stata svelata. In uscita c’è Mario Rui che ha avuto un paio di offerte, ma non è detto che accetterà. Io mi auguro che possa recuperare Ghoulam, perché vorrebbe dire avere a disposizione uno dei migliori terzini sinistri in circolazione”.