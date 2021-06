Pavarese: “Al Napoli hanno tolto uno scudetto. Con Spalletti si può lottare per il vertice”

L’ex dirigente del Napoli, Luigi Pavarese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Io penso che al Napoli sia stato tolto uno Scudetto, mi riferisco all’ultimo anno di Sarri, quando gli azzurri arrivarono a conquistare ben novantuno punti. Diciamo che accaddero delle cose non favorevoli ai partenopei. Ma già in quella annata il club di Aurelio De Laurentiis dimostrò di essere molto competitivo. Nell’ultima annata calcistica il Napoli è stato molto sfortunato: penso ai tanti infortuni che hanno inevitabilmente condizionato il cammino degli azzurri di Gennaro Gattuso. Ero convinto che i partenopei potessero lottare per lo Scudetto, fossero la squadra più attrezzata per vincere forse anche più di Juventus e Inter. Peccato che sia andata così, ma sono certo che nella prossima stagione Spalletti e i suoi potranno lottare per il tricolore“.