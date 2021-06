Luca Telese, giornalista di La7: “Inginocchiarsi? Si creerà una situazione surreale…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Luca Telese, giornalista di La7:

“L’Italia non si inginocchierà a Wembley? Non mi piace che in questo Europeo ogni gesto sia diventato politico, trovo sbagliato sia obbligare i giocatori a inginocchiarsi sia obbligarli a non farlo, perché magari qualcuno vorrebbe e non può. Si creerà una situazione surreale, con gli austriaci, notoriamente razzisti, che si inginocchieranno e gli italiani no. La geopolitica negli Europei? È indubbio che quest’edizione sia la più connotata politicamente nella storia della manifestazione”.

Fonte: Radio Punto Nuovo