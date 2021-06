Lozano sull’omofobia: “Se i tifosi si impegneranno a non usare parole omofobe, segnerò un gol per loro”

Hirving Lozano, esterno del Napoli, e della Nazionale messicana, si è espresso in merito al problema dell’omofobia. In particolare, parlando a W Radio Mexico, ha sottolineato come i cori omofobi dei tifosi messicani che hanno messo la sua nazionale al centro di una bufera, siano un problema grande. “Dobbiamo rispettare ognuno dei giocatori evitando che ci puniscano. Non andare alle competizioni o che i tifosi non partecipino alle partite sarebbe qualcosa di terribile. Spero che i messicani si impegnino a non dire parole omofobe. Se i tifosi accettano, prometto di segnare un gol a partita. La Fifa sta già imponendo punizioni molto forti, colpisce già noi e i tifosi. Ora il mondo sta male, la verità è che ora dobbiamo evolverci e rispettare tutti, l’importante è che non ci puniscano, né i tifosi, né noi. Andare allo stadio è una festa e perderla sarebbe terribile. Dobbiamo impegnarci ciascuno a dire che non useremo parole omofobe”. Fonte Il Mattino