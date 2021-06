Lozano e la God Cup, ma potrebbe esserci una buona notizia per Spalletti

Niente Olimpiadi anche per Lozano che potrebbe invece partecipare alla Gold Cup con il Messico dal 10 luglio al primo agosto, la nuova manifestazione organizzata dalla Concacaf che vedrà impegnate negli Stati Uniti le nazionali del centro e del Nord-America. Il “Chucky” fa parte dei 60 pre-convocati del Tata Martino, si è ora in attesa della lista definitiva.

Se l’attaccante messicano sarà impegnato alla Gold Cup salterebbe comunque il ritiro a Dimaro in programma dal 15 al 25 luglio e il suo ritorno in Italia scatterebbe solo al termine della manifestazione. Ma comunque non prendendo parte alle Olimpiadi di Tokyo tornerà prima a disposizione di Spalletti e cioè per il secondo ritiro, quello di agosto a Castel di Sangro.

R. Ventre (Il Mattino)