Italia-Austria [formazioni], un dubbio per il c.t. Mancini. Foda si affiderà ad Arnautovic

Questa sera allo stadio di Wembley, fischio d’inizio alle ore 21,00, si giocherà l’ottavo di finale tra l’Italia e l’Austria. Il c.t. degli azzurri Roberto Mancini ha un solo dubbio di formazione, chi a centrocampo tra Verratti e Locatelli. Per il resto a destra Di Lorenzo e Insigne sulla sinistra in attacco con Immobile e Berardi. Per la squadra di Foda sarà 4-1-4-1, con Alaba terzino sinistro. In attacco Arnautovic con alle spalle tra gli altri il talento di Sabitzer del Lipsia e la forza fisica di Baumgartner.

La Redazione