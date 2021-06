Insigne stoppa le voci sulla Lazio: “Ciro Immobile non mi fa da D.S.!”

Devono incantare Londra con un lampo azzurro per tornare a luglio per la semifinale, rimandando il più possibile le vacanze, già prenotate. «Siamo amici e Ciro non mi fa da direttore sportivo» ha raccontato Lorenzo, a proposito di indiscrezioni (non veritiere) legate alla Lazio. Hanno affittato una villa a Ibiza, dove andranno con le famiglie quando si sarà concluso l’Europeo, possibilmente il 13 o 14 luglio, per concedersi il meritato riposo e almeno tre settimane di vacanze in attesa del campionato. C’è un bel pezzo di strada da percorrere. E momenti di gloria tra i grandi d’Europa. Ciro d’Italia, vincendo stasera, si regalerebbe la sfida con CR7 o Big Rom, suoi abituali rivali in Serie A. Lo precedono appena nella classifica marcatori, ma hanno giocato una partita in più e non è ancora finita. Lewandowski è uscito, Benzema s’è appena svegliato. Chi vince a Wembley l’11 luglio forse si regala anche il Pallone d’Oro.

La Redazione