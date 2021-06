Insigne-Napoli, scaramucce mediatiche, ma tra le parti c’è un’idea in comune

Il rinnovo di Insigne è sicuramente tra gli argomenti che tiene banco nel calcio Napoli, ma nelle ultime settimane sono uscite diverse voci sulle cifre, ovvero domanda e offerta. La verità è che come ha detto lo stesso capitano degli azzurri e il 10 dell’Italia, c’è tempo per parlare con il club, visto che è tutto concentrato verso l’Europeo. Sono al momento tutte scaramucce mediatiche, il gioco delle parti, se ne parlerà a tempo debito. Quando ci sarà l’incontro si cercherà di far combaciare il tutto. Cifre e questione dei diritti d’immagine che ovviamente non potrà essere una questione di un incontro. Alla fine l’aspetto positivo è che entrambe le parti in causa vogliono proseguire, quindi trovare il compromesso sarebbe la giusta conclusione per una vicenda che sembra una telenovelas a puntate. Nel frattempo Insigne e il neo tecnico Luciano Spalletti, come riporta il CdS, si sono sentiti a telefono, un altro segnale insomma che porta verso una tregua, prima della trattativa

La Redazione