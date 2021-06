Nel mercato odierno, se non c’è l’ufficialità, tutto può accadere, come nel caso di Elsed Hysaj. Il terzino ormai ex Napoli, da tempo è ad un passo dalla Lazio, basterebbe una telefonata di Igli Tare. Il problema è che non c’è alcun segnale di un annuncio imminente da parte del club di Lotito, nonostante che ci sta fiducia. La Lazio ha sondato altri terzini in questione, perciò fino a quel momento resta in stand-by la trattativa con il laterale albanese.

Fonte: Daniele Rindone CdS