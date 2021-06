Hirving Lozano è nella lista de pre-convocati del Messico per giocare la Golden Cup, attende di far parte della lista. Nel frattempo il tema dell’omofobia è di dominio pubblico e il “Chucky” dice la sua sull’argomento. «Dobbiamo rispettare ognuno dei giocatori evitando che ci puniscano. Non andare alle competizioni o che i tifosi non partecipino alle partite sarebbe qualcosa di terribile».

La Redazione