Gaetano Fontana, allenatore: “Spalletti? Porta sicuramente esperienza, capacità e conoscenza…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Gaetano Fontana, allenatore:

“L’arrivo di Spalletti al Napoli? Porta sicuramente esperienza, capacità e conoscenza, la storia parla per lui. Tatticamente si continuerà con il 4-2-3-1 già impostato da Gattuso. Ci sarà tanto da lavorare per rimarginare la ferita apertasi con la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il mercato del Napoli? La base è importante, si deve tener conto dei mancati introiti della Champions e delle possibili cessioni. Credo che con questo rosa, comunque, gli azzurri possano competere per entrare nelle prime quattro. Il mio libro ‘4-3-3’? Il regista per me è sempre stato fondamentale, trasmette le idee dell’allenatore ed è dotato di capacità cognitive superiori alla media. Più che di ruolo, in ogni caso, bisogna parlare di funzioni. Prendiamo Cancelo del Manchester City, teoricamente terzino, ma in realtà play della squadra di Guardiola. Gli allenatori innovatori in Italia? Negli ultimi anni i migliori sono stati Sarri, De Zerbi, Di Francesco e Giampaolo, ma, in generale, la scuola italiana sta crescendo tanto. I massimi esempi europei restano Guardiola e Klopp. Un giudizio su Mancini? Sta facendo un lavoro eccezionale, in pochissimo tempo ha dato un’identità fortissima all’Italia. Caserta al Benevento? Ho collaborato con lui alla Juve Stabia e già allora si vedeva il suo interesse per la tattica. Gli auguro il meglio, a Benevento potrà dimostrare le sue qualità e competere per la vittoria del campionato”.

Fonte: Radio Punto Nuovo