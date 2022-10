Fedele: “Silenzio stampa del Napoli? Giusto a metà. Devono andare via tutti, non sanno affrontare le gare importanti con serenità”

L’ex procuratore Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte trattando diversi argomenti: “Insigne, Koulibaly e gli altri big della squadra? Devono andare via tutti. Hanno dimostrato di non essere in grado di affrontare le gare migliori con la giusta serenità. Servono calciatori di conclamata esperienza. Come giudico il silenzio stampa del Napoli? Penso sia stata una scelta giusta, ma solo a metà. Utile per ridare serenità all’ambiente, ma poi al termine del campionato Aurelio De Laurentiis avrebbe dovuto interromperlo. A mio avviso è durato un po’ troppo dando origine a tante voci”.

Sul razzismo: “I calciatori dell’Italia devono inginocchiarsi solo se lo sentono davvero, altrimenti sarebbe solo un gesto ipocrita e, in quanto tale, privo di valore”.