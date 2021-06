EURO 2020 Ottavi di finale – Italia-Austria 2-1 (d.t.s.), azzurri ai quarti in maniera gladiatoria

Questa sera a Wembley si è giocato l’ottavo di finale tra l’Italia e l’Austria, per conquistare i quarti di finale. Ospiti subito aggressivi, pressano in tutte le zone del campo, dove spingono sulle fasce, soprattutto con Alaba. Gli azzurri hanno la prima occasione con Barella, parata di Bachmann. Risponde la squadra di Foda con Arnautovic, tiro a scendere, palla alta sopra la traversa. Poi sale in cattedra Immobile che calcia dai 30 metri palla che va sul palo. Nella ripresa l’Austria ci prova su punizione con Alaba, palla che esce di poco alta sopra la traversa. Ospiti passano in vantaggio con Arnautovic, ma il VAR annulla il gol per il fuorigioco dell’ex Inter. Insigne cerca la rete a giro, palla alta sopra la traversa. Si va ai supplementari e azzurri in vantaggio, assist di Spinazzola, stop di Chiesa e palla nell’angolo. Punizione di Insigne e miracolo di Bachmann in angolo. Il raddoppio è nell’aria e arriva, cross nel numero 10, sponda di Acerbi e Pessina non sbaglia. Nel secondo tempo supplementare arriva la rete della squadra di Foda, con Kalajdzic di testa. Nel finale sfiora la doppietta Chiesa, ma viene fermato da pochi passi. Arriva il triplice fischio e per l’Italia ci sono i quarti dove si attenderà la vincente di Belgio-Portogallo. Ottimo Di Lorenzo e Insigne chiude in crescendo.

Italia (4-3-3): Donnarumma 6; Di Lorenzo 7, Bonucci 6,5, Acerbi 6,5, Spinazzola 7; Barella 5,5 (68′ Pessina 6,5), Jorginho 6, Verratti 6 (68′ Locatelli 5,5); Berardi 5 (84’ Chiesa 6,5), Immobile 5,5 (84’ Belotti 6), Insigne 6,5 (110′ Cristante s.v.). All.: Roberto Mancini 6,5

Austria (4-2-3-1): Bachmann 6; Lainer 5,5 (115′ Trimmel s.v.), Dragovic 6, Hinteregger 6, Alaba 6,5; Schlager 5,5, Grillitsch 6; Laimer 6 (114′ Ilsanker s.v.), Sabitzer 5,5, Baumgartner 5,5 (89’ Schopf 6); Arnautovic 6 (97′ Kalajdzic 6). All.: Franco Foda 6

Arbitro: Anthony Taylor (ENG)

Marcatori: 95′ Chiesa (I), 106′ Pessina (I), 116′ Kalajdzic (A)

Ammoniti: Arnautovic, Hinteregger, Dragovic (A), Di Lorenzo, Barella (I).

A cura di Alessandro Sacco