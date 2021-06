Euro 2020 – Le sanzioni, i rigori, il Var: li sintetizza Rosetti

Rosetti ha sintetizzato la prima fase di Euro2020 nei numeri. In totale, sono stati fischiati 105 falli in meno su 36 gare rispetto a Euro 2016 (stesso numero di partite per la prima fase): 806 contro 911, per una media di 22,4 falli a gara. Merito delle squadre anche il dato sui cartellini gialli: -31 ammonizioni, 98 contro 129 (media 2,7 a gara), mentre i cartellini rossi sono rimasti invariati (2). Si è giocato anche di più, 2 minuti e 21 secondi a partita.