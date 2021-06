Euro 2020 – Galles-Danimarca ore 18,00, le formazioni ufficiali

Alle ore 18,00 il Galles di Page affronterà la Danimarca di Kasper Hjulmand per gli ottavi di finale di Euro 2020. Le formazioni ufficiali .

Per il Galles: Ward D. (P) 7, Allen J. 11, Bale G. (C) 4, Davies B. 20, James D. 22, Mepham C. 13, Moore K.16, Morrell J.10, Ramsey A. 14, Roberts C. 6, Rodon J.

Per la Danimarca: Schmeichel K. (P) 9, Braithwaite M. 6, Christensen A. 14, Damsgaard M. 8, Delaney T. 12, Dolberg K. 23, Hojbjerg P. 4, Kjaer S. (C) 5, Maehle J.17, Stryger Larsen J.3, Vestergaard J.