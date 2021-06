Conferenza stampa a Roma: dopo 190 giorni AdL torna a parlare

Al prossimo 30 giugno saranno trascorsi 190 giorni esatti. Tanto durerà il silenzio di Aurelio De Laurentiis alla stampa: la sua presenza, due settimane fa, al Passepartout Festival di Asti non fu un vero confronto, non ci fu una conferenza.

Sarà spezzato un silenzio che avvinghia, ufficialmente, la squadra dallo scorso febbraio, quando De Laurentiis impose la museruola ai rapporti con la stampa. Qualche parola pronunciata qua e là nelle Nazionali da Insigne e compagni non cancella l’attesa anche per conoscere la data di presentazione di Spalletti e le prime parole del tecnico da nuovo capo allenatore del Napoli. Finora, neppure attraverso i suoi profili social, Spallletti ha manifestato (a differenza di quanto ha fatto, ad esempio José Mourinho con la Roma) la felicità per il nuovo incarico. Possibile già nella conferenza di mercoledì che De Laurentiis sveli quando ci possa essere l’incontro ideale tra Spalletti ed i tifosi azzurri a mezzo stampa. Attese anche le risposte del presidente sulla questione rinnovi: su tutti, quello di Lorenzo Insigne che tiene banco. Dal ritiro dell’Italia, il capitano azzurro non si è sbilanciato. La palla, ora, passa nel campo di De Laurentiis: resta da capire che linea seguirà il presidente.

M. Giordano (Il Mattino)