Conferenza ADL, dopo 190 giorni risentiremo la voce del Napoli

Mercoledì prossimo, 190 giorni dopo, De Laurentiis ritornerà a parlare del Napoli. Lo start sarà alle 16, in un grande hotel nel cuore di Roma. Il patron azzurro esprimerà il suo punto di vista sulle tematiche legate ai diritti tv (dopo le battaglie svoltesi in Lega), sulla vicenda Superlega e sui riflessi dei rapporti tra club e Uefa. Ovviamente, non mancheranno domande sul rapporto terminato con Rino Gattuso e quello appena nato con Luciano Spalletti. Sarà espressa soddisfazione per aver intrapreso un nuovo percorso con un trainer dello spessore del tecnico toscano. La copertura dell’evento sarà garantita anche dai canali social del Napoli per consentire a tutti i tifosi di ascoltare in presa diretta le parole del presidente.

M. Giordano (Il Mattino)