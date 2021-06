A “Punto Nuovo Sport Show”, Ciccio Marolda, giornalista:

“La conferenza stampa di De Laurentiis? C’è grande attesa, ci auguriamo che le risposte del presidente siano esaurienti. Quando non c’è il campionato, si sentono tante voci, spesso fantasiose, ma bisogna attendere ancora tanto per sapere qualcosa di certo, soprattutto tenendo conto che sono in corso gli Europei. Il livello del giornalismo? È cambiato tanto questo mestiere, con la nascita del web e dei social è venuta meno la mediazione. Per permettere la sopravvivenza dei quotidiani, è necessario che ci si concentri maggiormente sulla riflessione. Il mercato del Napoli? Non vedo in giro società facoltose che investano tanto per calciatori come Koulibaly e Fabián Ruiz. Tutti dovranno ridimensionarsi, non ci saranno più spese folli, eccezion fatta per le solite due-tre squadre europee”.

Fonte: Radio Punto Nuovo