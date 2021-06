Il Napoli pensa al centrocampo, uno dei ruoli da colmare per la prossima stagione, per accontentare Luciano Spalletti e ci sono novità in merito. Il croato Basic e il club azzurro hanno raggiunto l’intesa, attraverso il suo agente, come riporta il Corriere del Mezzogiorno. L’agente Fifa, lo stesso che gestisce Rrahamani ha trovato l’accordo con la società di De Laurentiis. Adesso va trovata l’intesa tra il Napoli e il Bordeaux, club di apparenza di Toma Basic.

La Redazione