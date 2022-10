Angelo Caruso (sind. Castel di Sangro): “Fissate le date del ritiro del Napoli. Le amichevoli allo stadio “Patini” “

Nel corso della trasmissione “Teleclubitalia All News” condotto da Francesco Molaro, è intervenuto il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso sul ritiro estivo del Napoli. “Posso confermare che dal 5 al 15 agosto il Napoli sarà qui, nel periodo dopo Dimaro e la tournée europea. La divisione è utile ad allentare un intasamento nell’area turistico-sportiva intorno allo stadio. Si conta di celebrare le amichevoli. Si avrà una maggiore fruizione, questo modello è utile per fronteggiare una massiccia partecipazione. Saranno due amichevoli utili a mettere a punto la squadra per il campionato. I 5 mila spettatori sono una nostra ipotesi, non c’è ancora un conforto normativo, ad agosto però credo che ci saranno le stesse regole che varranno per il campionato”.

Factory della Comunicazione

La Redazione