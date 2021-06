Alessandro Birindelli: “Spalletti? Qualcuno dice che non sia bravo sulla fase difensiva…”

Ad “Il Sogno Nel Cuore”, Alessandro Birindelli ex calciatore:

“Ho scelto di prendere una pausa dal calcio perché sono onesto con me stesso ed in questo momento non sentivo più la voglia di far parte di questo mondo. Spalletti? Avevo detto che sarebbe approdato al Napoli a campionato in corso. Non mi aveva confidato nulla, ma sapevo che Adl lo voleva già prima di Ancelotti. Questo è stato l’anno giusto per il suo approdo all’ombra del Vesuvio. Leggo che qualcuno dice non sia bravo sulla fase difensiva. Queste dichiarazioni mi fanno ridere, Luciano è uno che cura maniacalmente la difesa. Quando ho fatto il corso da allenatore a Coverciano sono andato spesso a seguire i suoi allenamenti, e posso dirvi che gente come Rudiger è diventata top proprio grazie all’allenatore. Poi non dimentichiamo che viene dalla scuola fiorentina, dalla quale provengono i migliori allenatori. Ne cito solo alcuni: Sarri, Allegri, lo stesso Mazzarri, che è già stato al Napoli con grandi risultati. I tecnici toscani hanno una marcia in più perché, oltre alla vicinanza con Coverciano, sono seguiti da Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, e sono soliti fare gruppo. Le lezioni non si fermano a Coverciano, ma continuano con la condivisione a casa di uno o di un altro. E poi lo sappiamo: i toscani sono curiosi, vanno sempre a guadare a casa altrui per carpirne i segreti. Perché Sarri non è tornato al Napoli? Credo ci sia stata la paura di non riuscire a ripetersi sui livelli dell’ultima stagione”.

Fonte: 1 Station Radio