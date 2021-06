UNDER 17 – Roma-Spal 3-2 (d.t.s.), giallorossi in finale con il gol prima dei calci di rigore

Ieri pomeriggio si è giocata la prima delle due semifinali della categoria Under 17 tra la Roma e la Spal, dove in palio c’è lo scudetto. I giallorossi sbloccano subito il match con Pisilli. La squadra del tecnico Serpini non si arrende e pareggia con D’Andrea. Nella ripresa passa in vantaggio la Spal con Zuberek. La partita sembra andare verso il successo degli ospiti ma prima dei supplementari arriva il pari giallorosso con Falasca. Il match è davvero equilibrato, la Roma però passa in vantaggio al minuto 121 con D’Alessio. I ragazzi di Piccareta vanno in finale.

Centro Sportivo “Agostino Di Bartolomei” di Trigoria (RM)

AS Roma vs SPAL 2013 3-2 dts

AS ROMA (3-5-2) : Baldi; Pellegrini (62′ Padula), Catena, Ienco (101′ Muratori); D’Alessio L. (54′ D’Alessio F.), Pisilli (62′ Tomaselli), Faticanti (C), Missori, Falasca; Koffi (46′ Liburdi), Cherubini (81′ Ciuferri). A disp.: Del Bello (GK), Vetkal, Simone. All.: Piccareta.

SPAL 2013 (4-3-1-2) : Pezzolato; Bugaj, Abdalla (C), Santini, Mayjaz; Gineitis (91′ Parravicini), Puletto, Contiliano; D’Andrea (111′ Longoni); Żuberek (69′ Boccia), Dell’Aquila (77′ Marchioro). A disp.: Abati (GK), Gobbo, Cupellaro, Vaher, Cavallini. All.: Serpini.

Arbitro: Sig. Luca Tagliente di Brindisi.

Assistente 1: Sig. Gino Passaro di Salerno.

Assistente 2: Sig. Fabio Gentile di Teramo.

Marcatori: 9′ Pisilli (AS Roma), 44′ rig. D’Andrea (SPAL 2013), 56′ Żuberek (SPAL 2013), 87′ Falasca (AS Roma), 120’+1 D’Alessio F. (AS Roma).

Ammoniti: 11′ Abdalla (SPAL 2013), 17′ Pellegrini (AS Roma), 65′ D’Alessio F. (AS Roma), 93′ Catena (AS Roma), 99′ Ienco (AS Roma), 107′ Santini (SPAL 2013), 118′ Parravicini (SPAL 2013).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 1’pt, 0’st, 1’pts, 1’sts. Calci d’angolo: 7-6. Temperatura: 26°C (Parzialmente nuvoloso).

Spettatori: 500 circa.

Fonte: vocegiallorossa.it foto Alessandro Paoli