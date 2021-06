UFFICIALE: Riaprono gli stadi in Spagna già dalla prossima Liga!

La Spagna riapre ufficialmente gli stadi a partire dal prossimo campionato spagnolo. A deciderlo è Carolina Darias, ministra della salute, al termine del consiglio dei ministri, dopo il quale ha dichiarato le seguenti parole: “Si torna alla normalità per quanto riguarda l’afflusso di pubblico negli stadi. Se andiamo in giro nei dintorni, non è obbligatoria la masherina, ma se andiamo a prendere i mezzi pubblici, allora sì. Sarà comodo portarla sempre con sé per rispettare ciò che prevede questa modifica”.