Spalletti come Mancini: pressing e raddoppi, così il Ct ha fatto tre su tre

Filosofia del ct azzurro improntata al recupero del pallone il più in alto possibile e così il pressing parte già con i tre uomini del tridente di attacco sui difensori avversari per evitare un’impostazione comoda e l’uscita dal basso. Una situazione a scalare che coinvolge i centrocampisti sulle seconde palle e i difensori che salgono alti. La forza sta nella compattezza di squadra, fondamentale è il ruolo del playmaker Jorginho sia in fase di possesso che non di possesso. E così l’Italia ha vinto il girone a punteggio pieno segnando 7 gol senza subire reti, solo un’altra formazione non ha incassato gol nel girone eliminatorio, l’Inghilterra che però è riuscita a vincere solo due partite entrambe per 1-0 contro Croazia e Repubblica Ceca pareggiando 0-0 con la Scozia. R. Ventre (Il Mattino)