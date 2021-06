SETTORE GIOVANILE – Riccardo Cataldi del Napoli piace ai club di serie C

Riccardo Cataldi, centrocampista classe 2001, ha calciato il rigore decisivo del Napoli Primavera contro il Parma, cucchiaio con traversa e gol, non male come personalità. Ora c’è da decidere il suo futuro, essendo un fuoriquota. L’obiettivo del club azzurro sarebbe la sua riconferma, ma ha diverse richieste. Alcune in serie B, ma secondo quanto riportato da mondoprimavera.com interessi concreti sono in serie C a titolo definitivo. La società partenopea e i suoi agenti valuteranno il meglio per il ragazzo.

La Redazione