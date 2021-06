Polonia deludente, ma Paulo Sousa resta: Boniek lo conferma

La Polonia ha deluso, senza dubbio, ma la colpa non è solo del ct. In sostanza è ciò che ha detto in conferenza Zbigniew Boniek, ormai in uscita dal ruolo di presidente della federcalcio polacca, a 24 ore dall’ eliminazione della Nazionale polacca da Euro 2020. Zibì ha in pratica confermato Paulo Sousa. L’esito dell’incontro con la stampa è che il portoghese resta al suo posto e rispetterà il contratto valido fino alla conclusione delle qualificazioni per Qatar 2022. Una soluzione che lo stesso tecnico non avrebbe dato per scontata.

calciomercato.com