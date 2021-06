Napoli-Nuno Tavares, il Benfica vuole solo cash

Il Napoli sul mercato sa che ci sono alcuni ruoli che vorrà colmare, come ad esempio il terzino sinistro. In quella zona di campo non ci sarà più Hysaj, ormai vicino alla Lazio, infortunato Ghoulam e il solo Mario Rui. Quest’ultimo il club azzurro, come scritto dal CdS, era stato inserito nell’affare Nuno Tavares. Il Benfica però è stato chiaro, non vuole scambi, ma solo cash, distanza di tre milioni tra domanda e offerta. Si vedrà se nelle prossime settimane ci sarà l’affondo decisivo, sul diciannovenne della società lusitana.

La Redazione