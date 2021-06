Marocchino, allenatore: “Italia-Austria? Non vorrei che ci restasse sullo stomaco”

Domenico Marocchino, allenatore, ed ex Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live e si è detto titubante sulla gara della Nazionale di domani contro l’Austria. “Napoli è una città unica e bellissima, non lo dico da ruffiano. Sono andato a mangiare vicino al porto e ho mangiato benissimo! Italia-Austria? Penso che gli austriaci sono molto sottovalutati, non vorrei che ci restasse sullo stomaco. Dobbiamo stare attenti perché è una squadra tosta e l’Ungheria insegna. Il calcio è un gioco bastardo, alcuni valori durante le partite vengono sfalsati e non conta essere terzi o ventesimi. Sarà una partita delicata. I giocatori non si inginocchieranno? In democrazia bisogna rispettare le idee di ognuno. Se un gruppo che rispecchia un sistema decide alla maggioranza però probabilmente si rispetta quello. Sono cose molto personali. E quando è così c’è il rischio che vengano strumentalizzate”.