Mario Rui lontano da Napoli: il terzino piace in Turchia

La fascia sinistra del Napoli è da molti anni il vero tallone d’ achille della squadra partenopea. Giocatori “adattati” ed infortunati, come Hysaj e Ghoulam ed un unico “titolare” di ruolo, Mario Rui. Il Napoli, per questo, sta insistendo con il Benfica per arrivare a Nuno Tavares ed aveva inserito nella trattativa proprio il cartellino del terzino portoghese. Ma il Benfica, per concludere l’affare, vuole solo cash. Mario Rui, comunque, potrebbe essere ceduto. L’ex Roma, scrive Repubblica, non è così certo di restare. Ha estimatori in Turchia, piace a Fenerbahce e Trazbonspor, e se dovesse arrivare una proposta, il Napoli potrebbe anche valutarla rivoluzionando del tutto la fascia sinistra di difesa.