Luca Marelli, ex arbitro: “Corriere dello Sport? È l’ennesima conferma dello stato pietoso del giornalismo italiano…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Luca Marelli, ex arbitro:

Factory della Comunicazione

“La battaglia del Corriere dello Sport contro la designazione di un arbitro inglese per la partita dell’Italia? È l’ennesima conferma dello stato pietoso del giornalismo italiano. Sui quotidiani, ormai, si leggono le medesime cose che possiamo leggere sui social. Gli arbitri vengono considerati o scarsissimi o, ancora peggio, in malafede. A distanza di tre anni, stiamo ancora parlando dell’errore di Orsato in Inter-Juve, una valutazione sicuramente erronea, ma tutti possono sbagliare ed è allucinante che se ne discuta dopo tutto questo tempo. In Italia si grida sempre al complotto, con questa mentalità non si crescerà mai”. Qualcuno, però, rammenti al Marelli lo status arbitrale in Italia…Ed anche quello all’estero…

Fonte: Radio Punto Nuovo