Koulibaly e Fabian, non mancano le pretendenti però non c’è il contante

Il Napoli, pensa prima a vendere, poi a comprare, però per alcuni suoi big non è una questione di squadre. Come riporta il CdS, Su Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, ci sono i sondaggi da parte del Real Madrid, dell’ex tecnico azzurro Carlo Ancelotti e il Psg. Il problema semmai è che manca il contante, ovvero i soldi, i giorni passano ma la crisi resta, perciò molti di questi club sono costretti a fare i conti con la crisi. Nel frattempo K2, il difensore senegalese, è quasi certo che sarà in ritiro a Dimaro-Folgarida.

La Redazione